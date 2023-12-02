برج القوس من الأبراج المميزة التي يمكنك الدخول معهم في قصة حب أو علاقة صداقة بكل سهولة ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تبدأ بها حتى تتمكن من الحصول على قلب برج القوس إذا كان في السيدات أو الرجال.

الزواج والصداقة.. كيف تجذب شريك حياتك من برج القوس؟

وتزامنًا مع احتفال مواليد برج القوس بأعياد ميلادهم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات وتفاصيل لا تعرفها عن برج القوس وأبرز الصفات الموجودة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

الزواج والصداقة.. كيف تجذب شريك حياتك من برج القوس؟

مواليد برج القوس طيبون القلب ودائمًا يبحثون عن العلاقات السهلة والتي تحتوي على المغامرات وتدوم لفترة طويلة، ويمكنك الحصول على قلب القوس من خلال الثقة هي مفتاح قلبة، لأنه يضعك أولًا في مجموعة من الاختبارات حتى يتمكن من الدخول معك في علاقة صادقة إذا كان رجل أو أنثى.

الزواج والصداقة.. كيف تجذب شريك حياتك من برج القوس؟

ومن ضمن مميزات برج القوس أنه عاشق للسفر والحياة ولا يفتعل المشاكل، يبتعد عن الأشخاص التي تزعجه أو كثيرة الكلام، فهو دائمًا يبحث عن راحته والابتعاد عن الناس، وتحظى أنثى القوس بحب كل من يقابلها، فهي محبوبة جدًا، والصديقة المفضلة لدى الكثير من الناس.

الزواج والصداقة.. كيف تجذب شريك حياتك من برج القوس؟

بالرغم من قوة شخصية القوس في الأنثى والرجل إلا أنهم يريدون الإحتواء والشعور بالأمان، لذلك إذا كنت تريد الدخول في علاقة مع هذا البرج يجب أن تجعله يثق فيك حتى تنال حبه وثقته، ويفضل القوس الابتعاد عن الناس وعاشق للوحدة لتجميع أفكارة والعمل على تنمية موهبته، ويحب برج القوس المغامرات ويرى الحياة على أنها مجموعة من الاحتمالات اللانهائية، إنه يريد استكشاف كل واحد منهم لتحديد أين تكمن الحقيقة والاتجاه الذي يجب أن يسلكه، إنه صادق وشجاع ومتفائل ولا يهدأ في البحث المستمر عن وجهته الجديدة فهو يحب كل ما هو جديد.