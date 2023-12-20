الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

معاريف الإسرائيلية تكشف حقيقة الوضع الصحى لقائد "القسام"

قائد كتائب القسام
قائد كتائب القسام محمد الضيف

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن الجيش أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة، تمكن من الحصول على مواد استخباراتية، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، وهو بصحة جيدة.

وتخالف المعلومات الجديدة التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي وفق "معاريف"، التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه.

وقالت الصحيفة إن الضيف ظهر في فيديو وهو يمشي على قدميه، رغم وجود معلومات سابقة كانت تشير إلى أنه بات على كرسي متحرك.

واعتبرت "معاريف" ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده، أنه يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعكس خطأها.

وذكرت الصحيفة أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، مشيرة إلى عرض إسرائيل مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد كبار المسؤولين في "حماس".

وقتلت إسرائيل قادة من "حماس" في الماضي ومن بينهم مؤسس الحركة أحمد ياسين وزعيمها السابق عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتيل في غارة جوية عام 2004.

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معاريف الإسرائيلية تكشف حقيقة الوضع الصحى لقائد "القسام"

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