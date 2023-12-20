الباز يكشف سر ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سعادته وفرحته بما جرى في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "فرحة كبيرة للمشهد الذي صنعه المصريين".

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا المشهد يزعج البعض، مردفا: "اللي مبيحبلناش الخير يطق ويتغاظ، بنفرح ببلدنا، واللي بلدنا بتعمله وتنجزه، سر الفرحة، إن البطل الحقيقي هو الشعب، وأن الناس مؤمنة بضرورة أن تبقى البلد آمنة ومستقرة، وأن الناس آمنت إننا دفعنا ثمنا كبيرا من قوتنا لتقف البلد على حيلها، رغم الضربات التي تعرضنا لها والكيد، واقفين على رجلينا ومكملين، والانتخابات نتيجتها كانت تفوق توقعاتنا".

وأردف: "عملنا مشهد عظيم وأسطوري بنسبة مشاركة غير مسبوقة، وسر هذه القفزة في نسب المشاركة يرجع إلى أن حاجات كثيرة تغيرت، ١٠٠ سبب، على رأسها وعي الناس ببلدها وما أنجز وأن البلد تستحق منه أن يشارك في الانتخابات، وهو مشهد نعتز به ونبني عليه".

ولفت إلى أن فريق ممن شارك مؤمن بمستقبل البلد مع الرئيس السيسي، ومؤيد لمشروعه ويرى الرئيس سيستكمل المشروع، وأن السنوات القادمة تتويج وحصاد لما تم غرسه وزرعه السنوات الماضية.

وأشار الباز، إلى أن استقبال الرئيس السيسي للمنافسين الثلاثة، في قصر الاتحادية، مشهد عظيم، وقام المرشحون بتقديم أفكارهم ورؤاهم لاستمرار عملية التنمية والبناء، وهو مشهد صعب على ناس كثير جدا يكرهون التغيير الحادث في البلد، ويتساءلون ما الذي يحدث وما الذي يدور، لأنه مشهد لا يريدون البلد تصل إليه.

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