الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه أعلن دعمه للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لأن هناك موجة إثارة سياسية قادمة داخل الحزب.

وحذر الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية، من أنه إذا لم يتدخل العقلاء، قد يكون حزب الوفد على شفا الانفجار، ويمكن أن نشهد خلال الأيام المقبلة انفجارا في الحزب .

وأوضح أن سبب هذا الانفجار هو النتيجة التي حصل عليها عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية بعد أن تخلى عنه قيادات الحزب ولم يدعموه في الانتخابات.

وأردف الباز: "الدكتور عبدالسند عندما رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، اتخذ إجراء حزبيا بموافقة الهيئة العليا للحزب، وعدد من قيادات الوفد اعتبروا أنه خالف اللائحة الداخلية، وأن من يريد الترشح يطرح نفسه على الهيئة العليا، وأن تجتمع الهيئة، لكن يمامة لم يأخذ هذه الخطوات، ورشح نفسه بالمخالفة للائحة الحزب".

وأشار الباز، إلى أن عبدالسند يمامة عندما انتقد رافضي ترشحه، قال إن بشوات حزب الوفد لا يريدونه يترشح، لأن "هم مستكترين أن مرشح الوفد ليس من أبناء بشوات الحزب".

وتابع الباز: "قيادات الوفد تركوا ممثل حزب الوفد يدخل الانتخابات منفردا، والوفديين أعطوا أصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمرشحين آخرين عندا في عبدالسند يمامة، وعند عقد المؤتمرات لم يحضرها قواعد الحزب، ومسئولي الحزب في محافظة الدقهلية لم يحضروا ".

وأردف: "الـ٨٠٠ ألف صوت عبدالسند يمامة جايبهم بدراعه، حزب الوفد ليس له فضل، ولو الحزب دخل بثقله وحاز على هذه الأصوات تبقى فضيحة.

 

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