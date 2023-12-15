الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لمهاجمى عبدالسند يمامة: اشتغلوا سياسة شريفة ونظيفة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة لمن يتحركون للانقضاض على الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.

 

وقال خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية: "هؤلاء من يفكرون في الانقضاض على عبدالسند، أقول لهم اشتغلوا سياسة شريفة ونظيفة، الطريق مفتوح، الانتخابات الرئاسية أثبتت أن لدينا حياة سياسية قوية، يمكن أن نبني عليها".

وأردف: "هؤلاء لم يكونوا يقدرون للتصدي لمسئولية الترشح باسم حزب الوفد، وفي 2018 لم يتقدم الحزب بمرشح، وأقول لعبدالسند شكرًا لأنك تحملت الكثير، يكفيك أنك فعلت ما أنت مقتنع به، وما تؤمن أنه في صالح الوفد، فقد أصر أن يشارك في الانتخابات، عقد عددًا من المؤتمرات ومجموعة آراء، أثبت أنه على قدر المسئولية". 

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