الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: عبدالسند يمامة قام بعمل وطنى عظيم وأدعوه للبقاء رئيسًا لحزب الوفد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة دعم للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في وجه محاولة بعض الوفديين الانقضاض عليه.

 

وقال الباز خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية: "عبدالسند يمامة رجل شجاع ومقدام وقام بعمل وطني عظيم، خاض معركة انتخابية بدون دعم حزبه نفسه، وهو عمل وطني عظيم، يستفيد منه حزب الوفد، حيث منح الحزب حالة زخم ليبني عليها".

وأشار الباز، إلى أن عبدالسند يمامة قال في حوار سابق له، إنه إذا لم يوفق في الانتخابات الرئاسية سيترك رئاسة الحزب، معقبًا: "أدعوه أن يظل في رئاسة حزب الوفد، لأنه أثبت أنه رجل شجاع ومقدام ويعرف قيمة حزب الوفد، كل الدعم لاستمرار مسيرته السياسية".

ولفت الباز، إلى أن بعض الناس يحاولون قطع الطريق عليه، ووجه رسالة لأعضاء وقيادات حزب الوفد، قائلًا: "عبدالسند يمامة يستحق التقدير الشديد جدًا، ويجب تكريمه سواء استمر في رئاسة الحزب أو استقال، فمشاركته وخروجه في المؤتمرات والدعايا لبرنامج الوفد، وإعادة إحياء حزب الوفد، تستحق كل تقدير وتكريم، ومتأكد أن المخلصين في الوفد لن يترددوا عن تكريمه ورد الهجوم عنه".

 

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يمامة الباز عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية الوفد

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