الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قيادات الوفد عندما تخلوا عن عبدالسند يمامة، وتركوه يخوض الانتخابات الرئاسية منفردًا دون قواعد الحزب، فإن الخاسر هو الحزب.

وأشار "الباز"، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الدكتور سيد البدوي وهو ذو حكمة شديدة، إلا أنه كان حريص على تصوير أن عبدالسند يمامة مجنون، فقال في تصريحات تلفزيونية لإعلامي "تصور إن عبدالسند يمامة مصدوم لأنه توقع أن ينجح باكتساح!".

وأردف الباز: "الوفديين خرجوا القيادات سيد بدوي، ومحمود أباظة، يدلون بتصريحات تهاجم عبدالسند يمامة، في محاولة لإنقاذ الحزب".

ووجه "الباز" رسالة لقيادات الوفد قائلًا: "تركتوا الوفد يغرق، والآن بتعملوا عملية إنقاذ ميت، ما حدث فضيحة للحزب وقياداته، تركتوه لتقولوا فضحنا؟ أنتم من صنعتم الفضيحة".

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحظى مرشح الوفد بعدد هزيل من الأصوات، وأنه في انتخابات ٢٠٠٥ كان الدكتور نعمان جمعة مرشح الوفد للانتخابات الرئاسية، وكان فيها ١٠ مرشحين، وهو رجل من قيادات الحزب العريقة، وأنفق من خزنة الوفد ١٠ ملايين جنيه على الانتخابات، و٣ ملايين من خارج الخزنة، وهو رقم ضخم جدًا، وكانت النتيجة أن نعمان جمعة ترتيبه الثالث، وكان معه كل قيادات الوفد.

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