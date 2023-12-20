المتحدث باسم البيت الأبيض: الهجمات على السفن فى البحر الأحمر يجب أن تتوقف

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، أمس الثلاثاء، إن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في البحر الأحمر، يجب أن تتوقف، مضيفا أن الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون حماية السفن.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "الهجمات على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف".

وأوضح كيربي أن التحالف متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية لحماية التجارة في البحر الأحمر هو "تحالف من أصحاب الإرادة ويتعين على كل دولة أن تقرر بنفسها إذا ما كانت ستشارك وتحت أي ظروف، ونحن نحترم ذلك، فالفكرة بأكملها هنا هي حماية الأصول السيادية والحقوق السيادية وهذا ما نفعله".

ومنذ الشهر الماضي، أطلقت ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، وهي هجمات تقول إنها تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.