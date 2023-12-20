الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وفا الفلسطينية: 100 شهيد فى غضون ساعات بقطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة حمدان غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة. كما قصف طيران الاحتلال منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أعدمت أكثر من 13 مواطنا في قرب برج الجلاء في غزة، وأصابت آخرين بجروح خطيرة وتركتهم ينزفون على الأرض، أمام أعين الأطفال والنساء الذين أرسلوا مناشدات للصليب الأحمر الدولي وطواقم الإسعاف لإنقاذهم وإخراجهم من المكان.

وأفادت المصادر الطبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة جراء المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

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