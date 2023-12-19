خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام وحجز موعد لإثبات الإعاقة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة في مصر ضمن المرحلة الثالثة التي تستهدف أكثر من مليون مواطن، لمنحهم الحقوق والامتيازات الحكومية التي يكلفها لهم القانون.

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأول مرة لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستحقة لاستخراجه، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وتتمثل أول في خطوة في تسجيل الدخول إلى موقع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

اضغط على أيقونة تقديم طلب.

سجل البيانات المطلوبة بدقة حتى لا تخضع للمسائلة القانونية في حالة تقديم معلومات خاطئة عن عمد، كونها سيتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

إرفاق البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها وإرفاقها بشكل صحيح.

الإجابة على الأسئلة الواردة في استمارة تقديم الطلب.

الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام به ومتابعة باقة الإجراءات.

استمارة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وبعد استكمال الإجراءات السابقة، تبدأ مرحلة فحص ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، للوقوف على مدى استحقاق المتقدم لها، وذلك خلال فترة تتراوح من 10 إلى 14 يوم.

وبعد مرور المدة المحددة يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ورقم الطلب من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي حالة قبول الطلب يجب الضغط على أيقونة حجز موعد لإجراء الكشف الطبي من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

استمارة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

وبعد استيفاء المراحل السابقة ستحدد الوزارة درجة الإعاقة واستكمال إجراءات الحصول على البطاقة، أو عدم استحقاقك لها.

ما أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة؟

ويحظى حاملوا بطاقة الخدمات المتكاملة بالكثير من الامتيازات الحكومية بموجب قانون ذوي الإعاقة في مصر، مثل الحصول على خصمومات على تذاكر وسائل المواصلات العامة مثل أتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، والتمتع بالكشف الطبي المجاني بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب الإعفاء الجمركي على السيارات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج.

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