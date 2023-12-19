عليّ الدين هلال يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أبرز محاور المرحلة المقبلة

تحدث د.عليّ الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، حول أبرز الموضوعات التي يجب تناولها الفترة المقبلة للمزيد من الثراء في الحياة السياسية المصرية.

أضاف د.علي الدين هلال، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت بالفعل، وتضمنت توصيات، حملت نوعين: أولهما توافق كامل بين جميع الأحزاب السياسية، وتوصيات أخرى حملت الكثير من الآراء.

وتابع هلال: "الناس هتسألنا عملتوا إيه في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وبالتالي أول شيء سيسأل عنه الحوار الوطني التواصل مع السلطة التنفيذية والتشريعية، ومعرفة مصير هذه التوصيات".