الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل: مشهد الانتخابات الرئاسية بداية لتلاحم سياسى بين أصوات وآراء متعددة

عمرو خليل
عمرو خليل

أكد الإعلامي عمرو خليل أن مصر وطن للجميع ويحتاج إلى رؤى وأفكار الجميع، وهذا ما أكده المشهد الأهم اليوم عندما استقبل الرئيس السيسي المرشحين الثلاثة الذين خاضوا انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

أضاف خلال برنامجه "من مصر" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد يؤكد أن مصر رسخت مبادئ التوافق الوطني في إطار التعدد والتنافس الإيجابي ما يعني أن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لم ينته مع إعلان المرشح الفائز لكنه مجرد بداية لتلاحم سياسي بين أصوات متعددة وآراء مختلفة يسعى الجميع من خلالها إلى تحويل الاختلاف إلى حالة من التوافق والتنوع إلى حالة من الثراء.

وأوضح خليل أن هذا التوافق الوطني والثراء في الآراء الذي عبر عنه مشهد اليوم هو حالة مهمة وضرورية من أجل استكمال البناء ومواجهة التحديات والمخاطر في عالم وإقليم شديدي الاضطراب يمران بأزمات غير مسبوقة سببتها تلك الحرب الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ74 على قطاع غزة، فضلا عن التوترات الناجمة عنها في البحر الأحمر، والتي قد تطول تأثيراتها جميع دول العالم.

القاهرة الإخبارية من مصر انتخابات الرئاسة 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين

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