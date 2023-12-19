البيت الأبيض: الهجمات على السفن فى البحر الأحمر يجب أن تتوقف

قال منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة وشركاؤها سيقومون بكل ما يلزم لحماية السفن في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك عملية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وأن قوة المهام البحرية هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالمراقبة البحرية والدفاع عن السفن، موضحًا أن الانضمام إلى قوة المهام البحرية طوعي وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل حاليًا على مراجعة وضع الحوثيين لكن لم نتخذ قرارًا بعد بشأن تصنيفهم تنظيمًا إرهابيًا، مؤكدا أنه يوجد 8 أمريكيين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ونعمل على إطلاق سراحهم.