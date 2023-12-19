الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب الصين: مصر بذلت جهودًا جبارة للتخفيف من المعاناة الإنسانية على الأرض

تشانج جيون
تشانج جيون

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إنه اطلع على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل مباشر، مشددًا على أن مصر ودولا أخرى بذلت جهودًا جبارة للتخفيف من المعاناة الإنسانية على الأرض، ولكن لا يزال هناك الكثير من الصعوبات، 

أضاف مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة، أن شعب غزة لا يحصل على المياه والكهرباء والوقود والأغذية، فهم يفتقرون إلى أساسيات الحياة، من ناحية أخرى، عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر في طابور.

وأوضح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هناك الكثير من الشحنات في العريش لا يمكن إيصالها للمحتاجين، وما يقلقنا أكثر أنه بسبب قصف إسرائيل العشوائي، فإن شبكة الإغاثة الإنسانية التي تشمل عددا من وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في قطاع غزة وصلت إلى حافة الشلل ولا يمكن ضمان سلامة وأمن موظفي هذه الشبكة.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التصعيد في قطاع غزة لن يضمن الأمن لإسرائيل، ويجب وقف إطلاق النار، كما أن الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين، فيجب وقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى مجلس الأمن الدولي التحرك لوقف الأزمة في غزة.

الامم المتحدة قطاع غزة إسرائيل وقف إطلاق النار

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