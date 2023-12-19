لو فاتك الترند: حنان مطاوع تنشر صورًا جديدة لها.. وفرقة إسرائيلية تهاجم مواقع المراقبة لحماس

تنوعت أخبار الترند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار سياسية وفنية وأخبار عن الطقس، فى هذا السياق ترصد "الدستور" خلال النشرة أبرز أخبار الترند.

"الأرصاد": غدًا شبورة مائية كثيفة والصغرى بالقاهرة 13

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا الأربعاء يشهد طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، وحالة البحرين: البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.5:1 متر)، البحر الأحمر خفيف معتدل ارتفاع الموج (1.5:1 متر).

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حنان مطاوع تنشر صورًا جديدة لها: "تقدمنا فى العمر وضعف البصر"

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد نجاح مسلسلها الأخير "صوت وصورة".

وعلقت الفنانة حنان مطاوع على الصور التي شاركت بها جمهورها، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًة: "كلما تقدمنا في العمر ضعف البصر واتضحت الصورة"، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

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80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية عسكرية قامت بها وحدة "ناحال" الإسرائيلية، استهدفت خلالها المئات من كاميرات المراقبة الخاصة بحركة حماس، والتي اعتبرت ضمن أهم العمليات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، إذ أن وحدات المراقبة تلك هي من تقف خلف الاستهداف المباشر من قبل حركة حماس للقوات الإسرائيلية أثناء المناروات البرية.

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"مرمغت سمعتنا فى الوحل".. أحمد خلّص على شقيقته بـ"سم الفئران"

"الناس بتعايرنا بيها مرمغت سمعتنا في الوحل وإحنا صعايدة يا بيه".. كلمات مختصرة برر بها أحمد. مقتل شقيقته بـ"سم الفئران"، ثم ألقى جثتها في نهر النيل.

عدة أيام مرت على الجريمة، واعتقد الأخ أنه لم يتم كشف أمره إلا أن نهر النيل كان له رأي آخر عندما لفظت مياهه جسد الفتاة المغدورة لتطفو بجوار مجمع محاكم أسيوط، كأنها تطلب القصاص، لتنتشلها قوات الإنقاذ النهري من المياه، وتبدأ التحقيقات للكشف عن هويتها وسبب وجود جثمانها في النيل.

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