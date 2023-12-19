حنان مطاوع تنشر صورًا جديدة لها: "تقدمنا فى العمر وضعف البصر"

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد نجاح مسلسلها الأخير "صوت وصورة".

وعلقت الفنانة حنان مطاوع على الصور التي شاركت بها جمهورها، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًة: "كلما تقدمنا في العمر ضعف البصر واتضحت الصورة"، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يخوض بطولته بجانب النجمة حنان مطاوع كل من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

وجسدت الفنانة حنان مطاوع شخصية "رضوى" سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما بعد أن تتعرض للتحرش من قِبل طبيب، مراد مكرم، تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

قام المؤلف محمد سليمان عبدالمالك بإرسال رسالة مفتوحة لكل صناع وفريق عمل مسلسل صوت وصورة، الذي يحقق حالة نجاح كبيرة هذه الفترة.

وقال المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "مبروك لكل الفنانين الرائعين كتيبة صوت وصورة، النجمة حنان مطاوع رأس الحربة اللي أحرزت هدفًا جديدًا في مرمى جيلها بشخصية رضوى ممدوح أبوزيد".