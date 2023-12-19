استعدادًا للشتاء.. "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح الهامة للمواطنين، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، والذي يبدأ الجمعة المقبل، مناشدة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

يأتى ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بكل الأنحاء، وتصل معها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة على سبيل المثال بنهاية الأسبوع لـ13 درجة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.





درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14،

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13،

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12،

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12،

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 13،

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

وكانت قد كشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، مشيرة إلى سقوط أمطار ويسود طقس بارد خلال الصباح الباكر، لطيف نهارًا، إضافة إلى سقوط أمطار وسيطرة الشبورة على الطرق.

الأرصاد توضح حالة الطقس الآن

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

