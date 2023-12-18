تراجع طفيف في درجات الحرارة.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المُقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة يسود البلاد خلال الساعات القليلة المُقبلة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنَّ الأجواء تظلّ باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، إلى جانب الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت “الأرصاد” إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما يسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بداية فصل الشتاء في مصر

ونوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على بداية فصل الشتاء رسميًا خلال أيام قليلة، مؤكدة بتغيرات جوية تشهدها البلاد خلال هذا الفصل، على أن تستمر البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من الرؤية الأفقية، حيثُ تقلّ نتيجة الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وفيما يخص حالة البحر، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أنَّ البحر المتوسط يكون معتدلًا وترتفع أمواجه من متر ونصف إلى مترين والرياح تكون شمالية غربية.

فيما يكون خليج السويس معتدلًا وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.