مصر والعراق تبحثان إنتاج برنامج بث مباشر مشترك وتبادل مسلسلات رمضان

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور نبيل جاسم، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، رئيس شبكة الإعلام العراقي، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد زين عمق وتميز العلاقات المصرية العراقية التاريخية، وأن هناك تنسيق وتعاون متواصل فى مختلف القضايا الإعلامية، فضلا عن التعاون البرامجي والاخباري، مضيفا أن هناك ضرورة لمزيد من الدفع قدما بهذا التعاون الإعلامي لتحقيق مردود ىيجابي على المستوى المهني والاقتصادي.

ومن جهته، أعرب نبيل جاسم عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام التي تذخر بالكوادر الإعلامية المتميزة، مؤكدا ون هناك رغبة وضرورة لتفعيل التعاون الإعلامي بمختلف المجالات مع هذا الصرح الإعلامي الكبير.

تفاصيل لقاء حسين زين ونبيل الجاسم

وناقش الجانبان سبل تعزيز وتنشيط التعاون لفتح آفاق جديدة مشتركة من التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة الاعلام العراقي، حيث بحثا أليات إتمام الاتفاقية العراقية المصرية في مجال الإعلام من تبادل برامجي وإخباري، فضلا عن تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين الجانبين.

وأشاد الدكتور نبيل جاسم بتجربة الإنتاج العربي المشترك لبرنامج (بيت للكل) وهو إنتاج عربي مشترك بين مصر والعراق والأردن وفلسطين حقق نجاحات وتغطيات إعلامية متميزة لكافة القضايا العربية ومشاكل الوطن، وقال جاسم إننا نتطلع لتنشيط التبادل مع الجانب المصري في البرامج الرياضية، كما نتطلع لإنتاج مشترك لبرنامج بث مباشر وأيضا تبادل في المواد الدرامية لشهر رمضان المقبل.

وفي نهاية اللقاء، أثنى الدكتور نبيل جاسم على الاستقبال وأشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد رمزا يضاف للحضارة المصرية العريقة، وأن الدولة المصرية تتجه وبقوة نحو البناء والتعمير والحداثة.