الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ ، ليكون رئيسا لمصر وللمصريين داعين المولي عز وجل أن يوفق سيادته ويسدد خطاه ويكلل جهوده بالنجاح في استكمال مسيرة التنمية والتعمير لتحقيق رفعه الوطن ، ونهنئ انفسنا جميعا على هذه الانتخابات الحرة النزيهة وتنظيمها الرائع المشرف والمشاركة الكثيفة من شعب مصر العظيم .

وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن نتيجة الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري وتمسكه باستكمال مسيرة البناء والتعمير والتقدم والازدهار ، وتعكس بقوة وعي وإدراك المصريين بما تمر به منطقتنا العربية والاقليمية من تحديات كبيرة وخطيرة تحتاج قيادة حكيمة وقوية تحفظ أمن واستقرار الوطن

وأضاف زين أن اختيار الشعب المصري وتجديد الثقة فى فخامه الرئيس السيسي، يؤكد للعالم اجمع ان الدولـة المصـريـة وقيادتها الوطنية الرشيدة تسير بخطى ثابته نحو الطريق الصحيح لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل ومزدهر