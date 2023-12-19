الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقوا زوايا حديدية ومات زميلهم في التجمع.. تجديد حبس

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص، ١٥ يوما  على ذمة التحقيقات التى تجرى لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة زميلهم حال مشاركتهم في ارتكاب الواقعة.

 

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وكان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى وهو عامل، مقيم بمحافظة الفيوم، وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور، وتم ضبطهم.

وقرروا أنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية بأسلوب "الفك" واعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار، مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته فى الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التجمع الاول سرقة نيابة القاهرة الجديدة حبس متهمين

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