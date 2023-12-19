الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إلقاء شاب من نافذة منزل على يد أصدقائه بسبب المخدرات فى طنطا

جثة
جثة

أقدم عدد من الشباب على قتل صديقهم بطريقة بشعة بقرية نواج التابعة لمركز  طنطا بمحافظة الغربية وقاموا بإلقاء  جثته من شرفة المنزل لوجود خلافات بينهم علي المواد المخدرة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب علي يد أصدقائه بقرية نواج التابعة لمدينة طنطا.

 

 التحريات الأولية كشفت أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره ويدعى"خ ا" مقيم بذات القرية وتم نقل الجثمان إلي مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

 

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

صديقهم طريقة بشعة قرية نواج خلافات مادية المواد المخدرة مستشفى المنشاوي العام

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات بتهمة قتل شخص وإصابة شقيقه بطلقات نارية في مشاجرة بالعياط

مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال تستهدف شمال ووسط قطاع غزة (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

فلومينينسى يطفئ شمعة الأهلى فى «الجوهرة المشعة»

كولر يكشف أسباب الخسارة أمام فلومينينسى بمونديال الأندية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات جوية وقذاف إسرائيلية تستهدف المبانى والمستشفيات بأحياء غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة