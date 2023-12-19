إلقاء شاب من نافذة منزل على يد أصدقائه بسبب المخدرات فى طنطا

أقدم عدد من الشباب على قتل صديقهم بطريقة بشعة بقرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية وقاموا بإلقاء جثته من شرفة المنزل لوجود خلافات بينهم علي المواد المخدرة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب علي يد أصدقائه بقرية نواج التابعة لمدينة طنطا.

التحريات الأولية كشفت أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره ويدعى"خ ا" مقيم بذات القرية وتم نقل الجثمان إلي مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.