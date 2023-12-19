الصحة تستقبل ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت وزارة الصحة والسكان، الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون المختلفة بعدد من الملفات الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين من الوافدين، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتعزيز أمنهم الصحي، وتعزيز إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج الصحية والتعليمية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مصر تستضيف على أرضها عددًا كبيرًا من الجنسيات المختلفة من الوافدين، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لهم وللمواطنين المصريين سواسية، مؤكدًا الحرص التام على تلبية كل احتياجاتهم الصحية، من خلال مختلف المنشآت الطبية بالمحافظات دون تمييز.

تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم الوزارة في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة "100 مليون صحة"، والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، متابعًا أنه تمت مناقشة دعم الوزارة في تقديم الخدمات الوقائية المقدمة للوافدين إلى مصر، وعلى رأسها برامج التطعيمات وعلاج أمراض (الملاريا، الجذام)، ومكافحة الفيروسات الكبدية والأمراض المتوطنة.

ولفت "عبدالغفار" إلى مناقشة التطورات المستجدة فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية للفلسطينيين من المرضى والمصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، ومناقشة سبل دعم الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، فضلًا عن دعم وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات مصر والتي تقدم خدماتها للوافدين.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، حرصها على تقديم كل سبل الدعم المختلفة للارتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في تقديم الخدمات المقدمة للوافدين إلى مصر، موجهة الشكر لوزارة الصحة والسكان على مجهوداتها المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير للشئون الوقائية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، وحضر الاجتماع من جانب المفوضية السامية؛ السيد جون سوليكي، الممثل المساعد للعمليات بالمفوضية، والسيد جاكوب أرهيم، مسئول الصحة العامة بالمفوضية، والسيدة نهى خليفة، مسئولة التقارير المساعدة بالمفوضية.