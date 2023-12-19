مصرع ضابط عراقى وإصابة آخر فى سقوط طائرة فى طوز خورماتو

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع إن ضابطا بالجيش العراقي لقي مصرعه وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.

وأضافت الوزارة أن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة