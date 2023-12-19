الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع ضابط عراقى وإصابة آخر فى سقوط طائرة فى طوز خورماتو

سقوط طائرة في طوز
سقوط طائرة في طوز خورماتو

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع إن ضابطا بالجيش العراقي لقي مصرعه وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.

 

وأضافت الوزارة أن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.

 

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة

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