الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات وقرى فى محافظة جنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت، بلدات وقرى في محافظة جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت قرية دير أبو ضعيف شرق جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين، وقريتي بيت قاد، وجلبون شرقا، ونصبوا حاجزا عسكريا عند مدخلها، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، كما اقتحموا قرية العرقة غرب المدينة، وشنوا حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، باندلاع مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ودهمها منازل فيها.

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