وزير التربية والتعليم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عقب مشهد انتخابي يليق بشعب مصر وتاريخه العريق ويعكس ثقته في قيادة الرئيس الحكيمة.

كما تقدم وزير التربية والتعليم نيابة عن العاملين في وزارة التربية والتعليم والمعلمين بوافر التقدير لما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود ضخمة في مواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدمًا في سبيل رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.



فيما تتقدم النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية بالمحافظـات واللجـان النقـابية للمعلمـين بالمـراكز والأقسام الإدارية بالجمهورية، برئاسة نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلـف الزنـــاتى، بَأسْمَى آيات التهانى مقرونة بكل معانى التقدير والاعتزاز، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه الكاسح فى الانتخابات الرئاسية والتى عبر فيها جموع الشعب المصرى على مدى اعتزازهم به رئيسًا لكل المصريين، وذلك تقديرًا لما قدمه لوطنه وللمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر المستقبل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وأكدت النقابة فى بيانها، قائلة "واثقين فى أنه سوف يتحقق على يديه لجماهير الشعب المصرى كل خير وسؤدد وازدهار متطلعين إلى دعمه لمسيرة العمل النقابى ورعاية مطالب ومصالح المعلمين، وصولًا إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذى يعتبر التعليم هو مدخله الحقيقى وبوابته الوحيدة واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة".