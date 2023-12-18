الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ"الرقص والغناء".. مواطنون يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة (صور)

مواطنون يحتفلون بفوز
مواطنون يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة

في مشهد مبهج، احتفل المصريون في مختلف الميادين بالرقص والغناء بالأغاني الوطنية احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وتزينت شوارع وميادين منطقة مصر الجديدة بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية في مشهد تملأه الفرحة والبهجة والأمل لاختيار الرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

وتوافد المصريين في مختلف الفئات العمرية في رسالة دعم ومساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا معاك هنكمل المشوار".

وسبق أن، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، لعام 2024، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

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ضياء رشوان: أخلص التهانى بتجديد ثقة الشعب المصرى لقيادة الرئيس السيسى للبلاد في هذه المرحلة الحاسمة

 

مواطنون يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة
مواطنون يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة
مواطنون يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة
مواطنون يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مصر الجديدة
المصريين الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات كلنا معاك هنكمل المشوار

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