بالزغاريد.. سيدات مصر يحتفلن بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات بميدان مصطفى محمود (صور)

شهد ميدان مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة مشاركة كبيرة من جانب السيدات وزغاريد، للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وأضاف أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و483 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361.