بالأعلام المصرية.. مسيرة حاشدة بكوبري ستانلي في الإسكندرية احتفالا بفوز الرئيس السيسي (فيديو)

شهد كوبري ستانلي السياحي بالإسكندرية، مسيرة حاشدة نظمها حزب مستقبل وطن، والتي انضم إليها المئات من المواطنين احتفالًا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.

تضمنت الاحتفالية مسيرة بالسيارات والأتوبيس السياحي المزين، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، فضلا عن الأغاني الوطنية التي علت احتفالًا بالشارع السكندري.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.



مسيرة حاشدة بكوبري ستانلي الإسكندرية

مسيرة حاشدة بكوبري ستانلي الإسكندرية

مسيرة حاشدة بكوبري ستانلي الإسكندرية