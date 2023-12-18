الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيسى رئيس مصر.. هتافات الفرحة تهز ميدان سيدى جابر بالإسكندرية (فيديو)

احتفالات محافظة الإسكندرية
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس

تجمع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، منذ قليل، بميدان سيدي جابر، للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان النتيجة رسميًا بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلت الهتافات في الميدان من أهالي الإسكندرية، والتي تضمنت" تحيا مصر.. السيسي رئيس مصر"، بجانب مشاركة شباب التحالف الوطني، وحزب مستقبل وطن الذين نظموا مسيرات حاشدة للاحتفال بإعلان نتيجة فوز الرئيس السيسي.

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتصويت من 39.702.451  صوت بنسبة مشاركة 89.6%  من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين،  أن عدد الأصوات 67 مليونًا و32 ألفًا و483 ناخبًا.

 

احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
احتفالات محافظة الإسكندرية بفوز الرئيس
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