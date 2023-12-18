الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة لأهالى الغربية احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة (صور)

مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية أكبر مسيرة في تاريخ المحافظة، احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وانطلقت المسيرة بقيادة النائب محمد عريبي، وشهدت مشاركة حاشدة لأعضاء الحزب والمؤيدين.

وبدأت المسيرة من شارع 306 في مدينة طنطا، وسط تجمع حاشد للمشاركين حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات حزب مستقبل وطن، وتوجهت المسيرة عبر أكبر شارع في مدينة طنطا، شارع البحر، ووصلت إلى شارع الجلاء وكوبري فاروق، حيث استمرت في التقدم والتعبير عن الفرحة بفوز المرشح الرئاسي.

شارك في المسيرة حوالي 1500 سيارة مزينة بشكل مبهج، تحمل أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات حزب مستقبل وطن، وكانت المسيرة تعبيرًا حيًا عن دعم الحزب وتأييد الشعب لفوز الرئيس السيسي، وتأكيدًا على وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد النائب محمد عريبي، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن المجتمع المصري وخاصة المواطنين في الغربية قد اختاروا الوطن في هذا التوقيت الحرج والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد. 

وأشار إلى أن الشعب المصري هو الحارس على مقدرات وطنه، وأنه بمشاركته الواسعة في الانتخابات يرسل رسالة قوية للداخل والخارج بأنه يقف صفًا واحدًا في ظل الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف "عريبي" أن هذه المسيرة الضخمة تأكيد على دعم حزب مستقبل وطن للرئيس السيسي، وتأكيد على تماسك الشعب المصري وانتمائه لوطنه، وتعكس المشاركة الواسعة في المسيرة الحب والولاء للرئيس السيسي وثقة الشعب في قدرته على قيادة البلاد ومواجهة التحديات المختلفة.

وأعرب المشاركون عن فرحتهم ودعمهم القوي للرئيس عبدالفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن، وأكدوا أنه الشخص الوحيد الذي يثقون به من أجل مزيد من التنمية والاستقرار في مصر.

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبًا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتًا بنسب 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 أصوات بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على 39702451 صوتًا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4%، وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5%، وحصل عبدالسند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%، وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة لأهالي الغربية
مسيرة تاريخية في الغربية تحتفل بفوز السيسي حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية حاشدة لأعضاء الحزب شارع 306 وسط تجمع حاشد للمشاركين تحمل أعلام مصر مين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

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