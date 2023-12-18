بعد انتشار الوفيات المفاجئة.. ما هى أمراض القلب المختلفة؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد 2024 ونهاية 2023 مر الكتير من الناس فيه بأحداث عديدة، منها زيادة عدد الوفيات على مستوى العالم بالازمات القلبية التي تسببها امراض القلب المختلفة.

وحسب موقع Hindustan times فإنه في 2023، تصدرت الوفيات المفاجئة، خاصة بين الشباب، عناوين الأخبار، بسبب مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وانهار الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض تحذيرية مسبقة أثناء قيامهم بأنشطة تبدو غير ضارة مثل ممارسة التمارين الرياضية، أو الجري في سباقات الماراثون أو القيام ببعض الأنشطة الشاقة نوعا ما.

وتركت الوفيات المفاجئة لأطفال المدارس والمراهقين والبالغين الأصغر سنا الناس في حالة من عدم التصديق، أحد العوامل التي يقول الخبراء إنها يمكن أن تلعب دورًا وراء هذه الوفيات المفاجئة هو التهاب عضلات القلب بعد الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

يشعر أطباء القلب أن السبب الأكثر أهمية وراء الموت القلبي المفاجئ هو مرض الشريان التاجي، وهي حالة يتم فيها انسداد الشرايين التاجية.

وظهر الإجهاد أيضًا كعامل خطر رئيسي للوفيات القلبية المفاجئة التي يمكن أن تؤثر على أي فئة عمرية، بصرف النظر عن المشتبه بهم المعتادين مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين وخيارات نمط الحياة السيئة، وعدم ممارسة الرياضة، والعادات الغذائية السيئة.

ما هو الموت القلبي المفاجئ؟

"في 2023، أثارت الوفيات المفاجئة، خاصة بين الشباب، قلق الناس وكذلك للأطباء. ولسوء الحظ، فإن معظم هذه الوفيات حدثت دون أي إنذار مسبق. والعديد من هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا لم يكن من المعروف أنهم مصابون بأي مرض في القلب.

ويعرف الموت القلبي المفاجئ بأنه الوفاة التي يموت فيها المريض خلال ساعة واحدة من ظهور الأعراض، معظم هذه الوفيات المفاجئة ليست بسبب النوبات القلبية، فالنوبة القلبية هي حالة تحدث عندما ينسد فجأة أحد الشرايين، الوعاء الذي يزود عضلة القلب بالدم وتسبب 15% فقط من حالات الوفاة القلبية المفاجئة، بينما تحدث الحالات الأخرى بسبب حالات سابقة كامنة.

وعلى الرغم من أن النوبة القلبية الكبيرة يمكن أن تسبب أيضًا الموت القلبي المفاجئ، ولكن ما يقرب من 15٪ من الوفيات القلبية المفاجئة تكون بسبب نوبة قلبية حادة، والتي عادة ما تكون ضخمة، ويحدث ذلك بسبب انسداد شريان كبير جدًا، ومن المؤكد أن 85% من الوفيات المفاجئة ليست بسبب نوبة قلبية حادة بل ربما كانت بسبب حالات سابقة.

وأن الشخص يكون أكثر عرضة للموت القلبي المفاجئ في حالة تلف عضلات القلب بالفعل، والشرط الأهم الذي نحن متأكدون منه هو زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة عندما يكون هناك بالفعل بعض الضرر في عضلة القلب.

لذلك يقوم الطبيب بتقدير قدرة القلب على الضخ باستخدام مخطط صدى القلب المعروف باسم الكسور القذفية وعادة يكون الكسر القذفي أكثر من 55% إذا انخفض الكسر القذفي إلى أقل من 35% وكان لدى المريض تاريخ من النوبات القلبية في الماضي، فإن هؤلاء المرضى معرضون بشدة للموت القلبي المفاجئ.

اعتلال عضلة القلب:

اعتلال عضلة القلب هو في المقام الأول مرض يصيب عضلات القلب في شرايين القلب، يمكن أن يكون السبب وراء ارتفاع حالات الوفاة القلبية المفاجئة ولا يمكن استبعاد تورط كوفيد-19 بسبب التهاب عضلة القلب بعد كوفيد.

عانى الأشخاص الذين أصيبوا من مرض كوفيد المتوسط إلى الشديد يمكن أن يصابوا بالتهاب عضلة القلب، لذا فمن المحتمل جدًا أن يكون عدد قليل من هذه الوفيات قد تسارع بسبب التهاب عضلة القلب بعد كوفيد.

مرض وراثي:

تحدث بعض الوفيات لدى الشباب أيضًا بسبب بعض أمراض القلب الوراثية، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، حيث تصبح عضلة القلب سميكة، ويكون هؤلاء المرضى أيضًا عرضة للموت القلبي المفاجئ، هناك عدد قليل من الحالات الأخرى التي يكون فيها القلب طبيعيًا عند تخطيط صدى القلب، ولكن من الممكن أن يكون لديهم إطالة كيو تي، مثل متلازمة بروغادا، هذه بعض الشروط التي لا يعرفها عامة الناس ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال فحص القلب المناسب.

مرض القلب التاجي:

وبالنظر إلى العدد الإجمالي للوفيات القلبية المفاجئة، يظل السبب الأكثر أهمية هو مرض الشريان التاجي، حيث يصاب الأشخاص بانسداد في الشرايين التاجية، وإن أفضل استراتيجية لمنع هذه الوفيات المفاجئة هي اتباع نمط حياة صحي، والتوقف عن التدخين، والحفاظ على الكولسترول تحت السيطرة، والسيطرة على مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ويجب على أي شخص يزيد عمره عن 35 عامًا إجراء فحص سنوي للقلب، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها منع كوارث الموت القلبي المفاجئ.

الإجهاد، سبب رئيسي للوفيات القلبية المفاجئة

أصبح التوتر وتلوث الهواء من عوامل الخطر الرئيسية للوفيات القلبية المفاجئة.

يقول الدكتور كلير مارك استشاري الامراض القلبية: سمعنا الكثير من الأخبار، في مرحلة ما بعد كوفيد وما بعد التطعيم، عن مرضى صغار يعانون من أحداث قلبية أدت في النهاية إلى نتيجة سلبية، أو ربما سكتة قلبية ووفاة، والسبب التوتر الذي أصبح عامل خطر رئيسي.

ولقد أصبح الإجهاد في مكان العمل، أو الإجهاد في المنزل، أو الضغط الاجتماعي من أي نوع من الأسباب الرئيسية، علاوة على ذلك، فإن أحد عوامل الخطر الجديدة هو التلوث، وخاصة جسيمات PM2.5 وPM10. لذلك أصبح هذان العاملان من عوامل الخطر الرئيسية إلى جانب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين ونمط الحياة السيئ والغير صحي، وقلة ممارسة الرياضة، والعادات الغذائية السيئة، هذه هي الأسباب الرئيسية لخلل الدهون في الدم، وايضا هي عوامل الخطر الرئيسية.

لماذا يصاب الناس بالسكتة القلبية أثناء ممارسة الرياضة؟

هناك العديد من المتلازمات التي يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ أو الانهيار المفاجئ أثناء ممارسة الرياضة، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابة هؤلاء المرضى بالسكتة القلبية هو اعتلال عضلة القلب الضخامي، والثاني هو نوع من عدم انتظام ضربات القلب، خاصة عدم انتظام دقات القلب البطيني والرجفان البطيني.

يمكن أن تتطور بسبب أمراض خلقية معينة أو أمراض القلب الخلقية، والتي تؤدي إلى هذه المشاكل، وهذه هي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية أثناء ممارسة الرياضة.