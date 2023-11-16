نبيل فرج يكشف الأسباب الرئيسية لانتشار أمراض القلب بين الشباب

قال الدكتور نبيل فرج، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب عين شمس، إن قلب المصريين من الناحية المعنوية من أجمل القلوب في العالم، لكن من الناحية العضوية ليس بنفس الدرجة بل بالعكس.

وأضاف فرج خلال حواره لبرنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أمراض القلب في مصر خطيرة جدًا ومنتشرة بشكل كبير بين الشباب صغار السن عكس الخارج تنتشر أمراض القلب بين كبار السن".

وعن أسباب ذلك قال الدكتور نبيل فرج: "إحنا أخذنا طريقة الحياة الأوروبية، زمان كنا نأكل وجبات تحتوي على أسماك ونسب دهون أقل والحركة كانت أكثر، لكن كل هذا تحول إلى أكلات أوروبية وأمريكية تحتوي على نسب عالية جدًا من الكوليسترول".

وأشار إلى أن المصريين يفرطون بشكل كبير في تناول تلك الوجبات، متابعًا: "تقريبًا نتناول تلك الوجبات بشكل يومي وأولادنا أيضًا، إحنا نفكر في إسعادهم في ذلك لكننا في الحقيقة نضرهم كثيرًا".

وأكد أن الإفراط في تناول تلك الوجبات يعد من الأسباب الرئيسية لانتشار أمراض القلب في سن مبكرة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التدخين في مصر، مشيرًا إلى أن التسهيل على المدخن يجعل انتشار التدخين أمرًا سهلًا.

وتابع: "التدخين يؤثر على القلب وضغط الدم والرئة والسكر وأمور أخرى كثيرة".