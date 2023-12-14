الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاد "اللمبي".. فوائد الضحك وعلاقته بالحماية من أمراض القلب

الفنان الكوميديا
الفنان الكوميديا محمد سعد

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان الكوميديا محمد سعد وفي ذكرى عيد ميلاده نستعرض في السطور التالية الفوائد التي تعود على الجسم من الضحك، فحسب الدراسات هناك عدد من الفوائد تعود على الجسم عند الضحك بصوت عالي.

‏تعرف على علاقة الضحك بتنشيط الدورة الدموية

‏فأثبتت الدراسات العلمية أن الضحك يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي زيادة النشاط داخل الجسم وهو ما يساعد الإنسان على أداء مهام اليومية بشكل سليم وبدون إجهاد وتعب، لذا فإن الضحك مهم للإنسان، كما يساعد الضحك على استرخاء العضلات وبالتالي عدم التعرض لشد العضلى، فعلى الإنسان أن يهتم بالضحك كثيرا على مدار يومه.

الفنان الكوميديا محمد سعد 
الفنان الكوميديا محمد سعد 

ما علاقة الضحك بالتخلص من الإجهاد والتوتر

‏كما يساعد الضحك بشكل كبير على التخلص من الإجهاد والتوتر والجهد النفسي والعصبي وبالتالي عدم عدم تعرض الإنسان للضغط الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب، وبالتالي عدم تعرض الإنسان للمشاكل القلبية الناتجة عن الزعل والتوتر والحزن لذا فإن الضحك يساهم بصورة كبيرة في تخليص الإنسان من المشاكل الصحية المرتبطة بالزعل والحزن، فالضحك يساعد فى تعزيز صحة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، مما يساعد على حمايتك من النوبات القلبية، ومشاكل القلب.

الفنان الكوميديا محمد سعد 
الفنان الكوميديا محمد سعد 

‏كما أن الضحك يساعد بصورة كبيرة على التخلص من مشكلة الأرق التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتسبب التعرض للكثير من الأمراض، ‏ويساعد الضحك على تقليل التفكير السلبي وضبط مستوى هرمون السعادة في الجسم وهو ما يساهم بشكل كبير في عدم رغبة الجسم اتجاه تناول الحلويات لأن في حالة وجود خلل في هرمون السعادة يزداد رغبة الجسم تجاه تناول الحلويات وبالتالي اكتساب الوزن الزائد لذا فإن هناك علاقة بين الضحك وعدم زيادة الوزن.

تعرف على فوائد الضحك فوائد الضحك فوائد الضحك وعلاقته بالحماية من امراض القلب القلب ‏ عيد ميلاد الفنان الكوميديا محمد سعد الضحك

مواد متعلقة

يسبب أمراض القلب والسكر.. 5 نصائح للتحكم بمستوى الأنسولين فى الجسم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

مع اقتراب الشتاء.. مشروبات تساعد على الاسترخاء والنوم

فى اليوم العالمي للنباتيين.. التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي النباتي

دراسة جديدة: صعود الدرج يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

يوم القلب العالمى 2023.. كيف يمكن للمياه منع أمراض القلب والأوعية الدموية؟

كيف يزيد المرض النفسي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

ماهو تريند "المشي الصامت"؟ وما فائدته؟

الأكثر قراءة

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

حريق فى السراج مول بمدينة نصر.. وإخلاء المبنى

عاجل.. انقلاب أمريكي ضد إسرائيل.. الأسئلة الصعبة تضع الاحتلال في ورطة

الباز: الدولة قالت للمواطنين «انزل شارك فقط» ولم تعطهم أموالًا مثل الإخوان

حظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية

إحالة المتهمين في "خناقة العاشر" بالشرقية للمفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة