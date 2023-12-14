في عيد ميلاد "اللمبي".. فوائد الضحك وعلاقته بالحماية من أمراض القلب

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان الكوميديا محمد سعد وفي ذكرى عيد ميلاده نستعرض في السطور التالية الفوائد التي تعود على الجسم من الضحك، فحسب الدراسات هناك عدد من الفوائد تعود على الجسم عند الضحك بصوت عالي.

‏تعرف على علاقة الضحك بتنشيط الدورة الدموية

‏فأثبتت الدراسات العلمية أن الضحك يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي زيادة النشاط داخل الجسم وهو ما يساعد الإنسان على أداء مهام اليومية بشكل سليم وبدون إجهاد وتعب، لذا فإن الضحك مهم للإنسان، كما يساعد الضحك على استرخاء العضلات وبالتالي عدم التعرض لشد العضلى، فعلى الإنسان أن يهتم بالضحك كثيرا على مدار يومه.

الفنان الكوميديا محمد سعد

الفنان الكوميديا محمد سعد

ما علاقة الضحك بالتخلص من الإجهاد والتوتر

‏كما يساعد الضحك بشكل كبير على التخلص من الإجهاد والتوتر والجهد النفسي والعصبي وبالتالي عدم عدم تعرض الإنسان للضغط الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب، وبالتالي عدم تعرض الإنسان للمشاكل القلبية الناتجة عن الزعل والتوتر والحزن لذا فإن الضحك يساهم بصورة كبيرة في تخليص الإنسان من المشاكل الصحية المرتبطة بالزعل والحزن، فالضحك يساعد فى تعزيز صحة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، مما يساعد على حمايتك من النوبات القلبية، ومشاكل القلب.

الفنان الكوميديا محمد سعد

الفنان الكوميديا محمد سعد

‏كما أن الضحك يساعد بصورة كبيرة على التخلص من مشكلة الأرق التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتسبب التعرض للكثير من الأمراض، ‏ويساعد الضحك على تقليل التفكير السلبي وضبط مستوى هرمون السعادة في الجسم وهو ما يساهم بشكل كبير في عدم رغبة الجسم اتجاه تناول الحلويات لأن في حالة وجود خلل في هرمون السعادة يزداد رغبة الجسم تجاه تناول الحلويات وبالتالي اكتساب الوزن الزائد لذا فإن هناك علاقة بين الضحك وعدم زيادة الوزن.