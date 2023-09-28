كيف يزيد المرض النفسي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

يعتبر القلب أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، حيث يعد مضخة رئيسية للدم في الجسم، ومن المعروف أن العوامل النفسية والعاطفية تلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة، وخاصة صحة القلب والأوعية الدموية.

أكد الخبراء بموقع "science direct" أن هناك ارتباط وثيق بين التوتر النفسي وأمراض القلب، حيث يمكن أن يزيد المرض النفسي من خطر الإصابة بهذه الأمراض المهددة للحياة، ففي هذا التقرير يكشف الخبراء العلاقة بين التوتر النفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وكيف يمكن للتعامل مع الضغوط النفسية أن يحسن صحة القلب.

العلاقة بين التوتر النفسي وأمراض القلب:

على الرغم من عدم وجود آلية دقيقة تفسر العلاقة بين التوتر النفسي وأمراض القلب، إلا أن العديد من الدراسات العلمية أظهرت وجود علاقة قوية بينهما، حيث يعتقد الخبراء أن التوتر النفسي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي الوعائي.

أكد الخبراء، أن أثناء فترات التوتر النفسي، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي تؤدي إلى زيادة مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فعندما يتعرض الجسم للتوتر النفسي بشكل مستمر، فإن هذه التغيرات الفسيولوجية يمكن أن تتسبب في ضغط دم مرتفع طويل الأمد وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية وأمراض الشرايين التاجية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوتر النفسي يُعتبر نوعًا من الاضطراب النفسي الذي يمكن أن يؤدي إلى عادات غذائية غير صحية والاعتماد على السلوكيات الضارة مثل التدخين والشرب الكحولي بكميات كبيرة وعدم ممارسة النشاط البدني، فجميع هذه العوامل تعزز احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيفية الحد من المرض النفسي وتقليل خطر أمراض القلب:

من المهم أن نتعامل بشكل فعال مع التوتر النفسي ونتبنى استراتيجيات صحية للحد من تأثيره السلبي على صحة القلب، إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها:

ممارسة التمارين الرياضية: يعتبر ممارسة النشاط البدني من أفضل الطرق للتحكم في التوتر النفسي وتعزيز الصحة العامة للقلب.

تعلم التقنيات التنفسية والاسترخاء: استخدام تقنيات التنفس العميق والاسترخاء مثل اليوغا والتأمل يمكن أن يساعد في تهدئة العقل والتخفيف من التوتر.

المحافظة على نمط حياة صحي: تناول الغذاء الصحي والمتوازن والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين وتناول الكحول يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب.

الاستراحة والنوم الجيد: الحصول على قدر كافٍ من النوم والاستراحة يعتبر أمرًا هامًا للتعامل مع التوتر النفسي والحفاظ على صحة القلب.

نوه الخبراء، أن التوتر النفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية لهما علاقة وثيقة، حيث إن التعامل بشكل فعَّال مع التوتر النفسي والحد منه يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة.