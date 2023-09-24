جمال شعبان يحسم الجدل حول ضرورة تناول "الشاي" مشروبًا يوميًا

حسم جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، الجدل حول فوائد الشاي والذي يعد المشروب الرسمي داخل البيوت المصرية، مؤكدا أن للشاي فوائد كثيرة ولكن بشروط.

حذف وجبة العشاء تحمي القلب

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الشاي له فائدة كبيرة إذ يمنع ارتفاع الكوليسترول وتصلب القلب والشرايين والجلطات، ويحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.

وأكد جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أن الشاي يفقد فائدته إذا تم إضافة السكر أو اللبن إليه، مشددا على ضرورة تناوله بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل ويفضل أن تكون ساعة.

وأوضح أن الشاي قد يتسبب في الأنيميا إذا تم شربه بعد الأكل مباشرة، مشيرًا إلى أهمية تناول وجبة الإفطار والتي لها الكثير من الفوائد للقلب، مع حذف وجبة العشاء والتي بدورها أن تطيل العمر.