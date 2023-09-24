الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال شعبان يحسم الجدل حول ضرورة تناول "الشاي" مشروبًا يوميًا

جمال شعبان
جمال شعبان

حسم جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، الجدل حول فوائد الشاي والذي يعد المشروب الرسمي داخل البيوت المصرية، مؤكدا أن للشاي فوائد كثيرة ولكن بشروط.

حذف وجبة العشاء تحمي القلب 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع  على شاشة "سي بي سي"، إن الشاي له فائدة كبيرة إذ يمنع ارتفاع الكوليسترول وتصلب القلب والشرايين والجلطات، ويحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.

وأكد جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أن الشاي يفقد فائدته إذا تم إضافة السكر أو اللبن إليه، مشددا على ضرورة تناوله بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل ويفضل أن تكون ساعة.

وأوضح أن الشاي قد يتسبب في الأنيميا إذا تم شربه بعد الأكل مباشرة، مشيرًا إلى أهمية تناول وجبة الإفطار والتي لها الكثير من الفوائد للقلب، مع حذف وجبة العشاء والتي بدورها أن تطيل العمر.

جمال شعبان الشاي مشروب الشاي تناول الشاي فوائد الشاي

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

تسهيلات فى مشروع قانون مخالفات البناء: مد التصالح حتى 30 سبتمبر 2022.. وإلغاء شرط المعاينة فى القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس