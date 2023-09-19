الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يُساعد اللوز في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اكتشف الباحثون، أن دمج اللوز في نظام غذائي منخفض الطاقة لم يساعد المشاركين على إنقاص الوزن فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. 

ووفقًا لتقرير نشره موقع "health" تحتوي المكسرات على نسبة عالية من البروتين، فهي أيضًا غنية بالدهون، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة من جامعة جنوب أستراليا إلى أنه يمكنك تناول اللوز وفقدان الوزن في نفس الوقت.

وأظهر الباحثون، أنه عندما تم استكمال الأنظمة الغذائية المقيدة للطاقة باللوز الكاليفورني أو الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات، نجح كلا النظامين الغذائيين في خفض وزن الجسم بحوالي 7 كجم.

اللوز المر

كما يعاني أكثر من 1.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من زيادة الوزن (650 مليون يعانون من السمنة المفرطة). في أستراليا، يعاني اثنان من كل ثلاثة أشخاص (حوالي 12.5 مليون بالغ) من زيادة الوزن أو السمنة .

ووفقا للباحثة في جامعة جنوب أستراليا، الدكتورة شارايا كارتر، تظهر الدراسة كيف يمكن أن تساعد المكسرات في التحكم في الوزن وصحة القلب والأوعية الدموية، تعد المكسرات، مثل اللوز، هي وجبة خفيفة رائعة.

 وقال الدكتور كارتر:"إنها غنية بالبروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للناس ربطها بزيادة وزن الجسم، حيث تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة - أو دهون صحية - يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيف الالتهاب، والمساهمة في صحة القلب".

وأضاف:"في هذه الدراسة، قمنا بفحص آثار اتباع نظام غذائي مكمل باللوز مع نظام غذائي خالٍ من الجوز لتحديد أي تأثير على الوزن ونتائج التمثيل الغذائي للقلب، أدى كل من النظام الغذائي الخالي من الجوز والجوز إلى انخفاض وزن الجسم بنسبة 9.3 في المائة تقريبًا خلال التجربة".

كما أظهرت الأنظمة الغذائية المكملة باللوز أيضًا تغيرات ذات دلالة إحصائية في بعض الأجزاء الفرعية من البروتين الدهني عالي التصلب، مما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

واختتم "بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المكسرات بفائدة إضافية تتمثل في جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد دائمًا عندما تحاول التحكم في وزنك."

صحة القلب تحسين صحة القلب المكسرات فقدان الوزن زيادة وزن الجسم

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