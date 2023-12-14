"نوبة قلبية صامتة".. 5 علامات وأعراض يجب الانتباه إليها جيدًا

في بعض الأحيان يكون التعب غير المبرر هو خطوة أولى للنوبات القلبية، وفي أحيان أخرى يمكن أن يظهر كأعراض معدية مثل الغثيان، حيث ما يقرب من نصف حالات النوبات القلبية تكون "صامتة"، حيث يغيب ألم الصدر وضيق التنفس والدوخة ولا يتمكن الأشخاص من إدراك مدى خطورة الوضع.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "hindustantimes"، من الممكن أن تسبب النوبات القلبية الصامتة ضررًا لقلبك، على الرغم من أنك قد لا تدرك ذلك ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية وأكثر ضررًا، لذا من المهم الانتباه إلى إشارات الجسم الدقيقة والحصول على رأي الخبراء، خاصة عندما يكون لديك تاريخ من أمراض القلب أو الأمراض المزمنة.

فيما يلي 5 علامات وأعراض يجب عليك الانتباه إليها إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية صامتة:

1- التعب غير المبرر

إذا وجدت أن القيام بالأنشطة التي لم تشكل أي تحديات في السابق تسبب تعبًا مستمرًا وغير مبرر، فقد يكون ذلك علامة خفية على نوبة قلبية صامتة. قد يؤدي وجود قلب معرض للخطر إلى توجيه موارد الطاقة في الجسم لدعمه، مما يؤدي إلى التعب غير المبرر.

2. ضيق في التنفس

يجب على الأفراد الذين يعانون من ضيق مفاجئ في التنفس أثناء عدم القيام بأنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا أن يكونوا متيقظين لاحتمال الإصابة بنوبة قلبية صامتة، يمكن أن يؤدي انخفاض وظائف القلب إلى إضعاف قدرة الجسم على تلقي الأكسجين الكافي، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

3. عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم

يمكن أن يكون الانزعاج في الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، مؤشرًا على نوبة قلبية صامتة. قد يكون هذا الانزعاج خفيفًا ومتقطعًا، مما يجعل من السهل تجاهله أو نسبته إلى أسباب أخرى. قد لا يظهر ألم الصدر دائمًا في أعراض النوبة القلبية الصامتة.

4. الغثيان والدوخة

يمكن أن يكون الغثيان المستمر، المصحوب أحيانًا بخفة الرأس أو الدوخة، علامة على ضعف وظائف القلب. عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، مما يؤدي إلى ظهور هذه المشاعر.

5. التعرق الزائد

بينما نعيش في مناخ أكثر حرارة، فإن التعرق الغزير الذي يكون أكثر من المعتاد، والذي لا يرتبط بالبيئة أو المجهود البدني، قد يشير إلى مشكلة قلبية وعائية كامنة، يمكن أن يكون التعرق استجابة الجسم للضغط الواقع على القلب، ووجوده، خاصة بالتزامن مع أعراض أخرى، يجب الانتباه إلى أن قد يكون إشارة إلى أمر مقلق.