الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

80 % من أمراض القلب يمكن الوقاية منها.. كيف؟

القلب
القلب

قدمت الدكتورة جميلة نصر عضو جمعية القلب، روشتة توعوية للوقاية من أمراض القلب، مؤكدة أن 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها.

وقالت عضو جمعية القلب المصرية، خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولي”، إنه عندما يدير الشخص حياته بشكل فيه وقاية جيدة، سيحدث وقاية من أمراض القلب.

وأضافت عضو جمعية القلب المصرية، أنه لا يجب على الشخص أن يكون لديه توتر نفسي، والابتعاد عن التدخين، وأن نكون مبتسمين بالصباح الباكر.

ولفتت عضو جمعية القلب المصرية، إلى أن أرخص كبسولة عرفها التاريخ هو المشي، والمشي يقوم بعمل وقاية من 20 مرضا مزمنا، وتناول الطعام الصحي أيضا.

أمراض القلب القلب جمعية القلب

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