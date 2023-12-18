الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية التصرف عند إنفجار أحد إطارات السيارة

بسبب انفجار الاطارات
بسبب انفجار الاطارات تحدث حوادث كثيره

الكثير من سائقى السيارات لا يعرف كيفية التصرف السليم لإيقاف السيارة عند إنفجار أحد الإطارات وقد يحدث ذلك السيارة  تتجاوز سرعتها  100كم/ساعة مما يعرضه للخطر الدستور تقدم لك نصائح الخبراء عند إنفجار أحد الإطارات.

كيفية التصرف عند إنفجار أحد إطارات السيارة

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اولا: حاول أن تبقى هادئًا قدر الإمكان وقم بتثبيت( المقود.الدركسون ) بكلتا يديك بقوة.

ثانيا: وهي الأهم أبقي قدمك بعيدًا عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائيًا.

 الثالثة: أبقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق، أبقى على مسار مستقيم قدر الإمكان.

رابعا: إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي، قم بتغيير التعاشيق ( السرعات ) للأدني تدريجيًا ولاتقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسيطر على السيارة جيدًا، أما إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أتوماتيكي، فسوف تقوم بهذه المهمة لوحدها ).

الخامسة: لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب ( Drag ) الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة.

 تطوير كبير في قطاع الطرق والكبارى

جدير بالذكر أن وزارة النقل تعمل على تطوير بعض الطرق لقد شهد قطاع الطرق والكبارى تطورًا كبيرًا وأنعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز  118 إلى المركز  28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019.

علما بأن ترتيب الدول في مؤشر جودة الطرق بالنسبة لـ 2020 وعام 2021 لم يصدر بعد و2022 لم يصدر التقرير بعد بسبب الأزمات الحالية

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تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110كم

وتم الانتهــاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى فى المسافة من تقاطع الطريق الزراعى حتى تقاطع المريوطية بطول 76 كم شاملا توسعة كوبرى المنيب على النيل من اجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وجارى العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم. شاملا توسعة كوبرى الوراق على النيل

وجارى العمل فى إنشاء عدد (3) محاور مرورية لربط التجمعات العمرانية والسياحية مع جانبي الطريق الدائرى " محاور المرج – الجزائر – المريوطية "

سائقي السيارات انفجار قطاع الطرق والكباري الطريق الدائري

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