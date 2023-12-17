الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

مصر

كيفية تفعيل الإيميل الموحد للطلبة والمعلمين

أرشيفية
أرشيفية

كيفية عمل كيفية تفعيل الايميل الموحد للطلبة والمعلمين، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك التساؤل عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع كتابة استمارات الشهادات العامة لدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

كيفية عمل كيفية تفعيل الايميل الموحد للطلبة والمعلمين؟

ويعد الايميل الموحد هو آلية جديدة وضعتها وزارة التربية والتعليم في عام 2021 في إطار اتجاهها إلى رقمنة خدماتها الخاصة بالطلاب والمعلمين

وطالبت وزارة التربية والتعليم من الطلاب والمعلمين، بضرورة تفعيل الايميل الموحد أو الحساب المدرسي الموحد  لتنفيذ الكثير من المهام الخاصة بطبيعة عملهم.

وتعرض " الدستور " في التقرير التالي كيفية تفعيل الايميل الموحد للمعلم والطالب.

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تفعيل الايميل الموحد للمعلم

يستطيع المعلمون تفعيل الايميل الموحد من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: من هنا.

-اختار حساب المعلم

-كتابة الرقم القومي الخاص بالمعلم
-كتابة ثم الكود السري له

-ستظهر عدة خيارات عليك  أن تختار منها المربع الفارغ المكتوب أمامه "أنا لست روبوت"

- قم بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

ويقوم الموقع تلقائيا بالتحويل إلى شاشة جديدة، قم بكتابة البريد الاحتياطي في الخانة المخصصة.

وبعد ذلك يظهر الموقع كلمة السر التي يستخدمها المعلم في كافة الاجراءات الالكترونية الموجودة على موقع الوزارة.

تفعيل حساب المدرسي الموحد للطالب

يحتاج الطلاب إلى تفعيل حساب المدرسي الموحد لكتابة الاستمارة الخاصة بالامتحانات.

وحتى يستطيع الطالب تفعيل حساب المدرسي الموحد لابد أن يضغط على الرابط التالي

https://office365.emis.gov.eg

ثم اختيار حساب الطالب وكتابة الرقم القومي

ثم ادخال كود الطالب، وبالضغط على أيقونة التحقق من البيانات، فيقوم الموقع تلقائيا بالتحويل إلى شاشة جديدة، ثم كتابة البريد الاحتياطي في الخانة المخصصة، وبعد ذلك يظهر الموقع كلمة السر.

وكانت قد اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى تدشين آلية الحساب المدرسي الموحد مع اتجاهها إلى رقمنة كافة خدماتها، وإنشاء فصول إلكترونية بسرعة فائقة عبر الإنترنت، الأمر الذى يساعد على إنشاء وسائل تعلم جديدة تسهل عملية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمعلمين.

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