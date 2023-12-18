نائبة بالكونجرس: على بايدن بذل جهود كبيرة لاستعادة الناخبين المسلمين

قالت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي ديبي دينجل، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعين عليه بذل الكثير من الجهود ليتمكن من استعادة القطاعات المسلمة من الناخبين إلى جانبه قبل انتخابات عام 2024، بعد رفع بعضهم دعوات إلى "التخلي عن بايدن" بسبب تعامله مع حرب إسرائيل على قطاع غزة.



وأشارت النائبة عن ولاية ميشيجان في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- إلى أن قضية استعادة بايدن للناخبين المسلمين إلى جانبه قبل الانتخابات الرئاسية "خطيرة للغاية".

وأوضحت دينجل أنها تعرف مجتمع الناخبين المسلمين، حيث عاشت 40 عامًا في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان، التي تضم أكبر عدد من السكان العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة.

وقالت "إنهم يتألمون.. نحن جميعا في هذا البلد بحاجة إلى فهم ما يحدث في غزة الآن.. يمكننا الاختلاف حول كم ألف ضحية قُتلوا، ولكن يظل بينهم ما بين 6 إلى 8 آلاف طفل، كما اضطر 85% من سكان غزة إلى مغادرة منازلهم، وهم يعيشون في ملاجئ الآن".

وكررت دينجل دعوتها لوقف إطلاق النار والدفع الموحد لحل الدولتين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

يذكر أن استطلاعا حديثا أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأسبوع الماضي، أظهر أن ترامب يتقدم بفارق 10 نقاط على بايدن في ولاية ميشيجان، في تحول كبير عن انتخابات عام 2020، التي فاز خلالها بايدن بالولاية.