الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب مدينة إسطنبول

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر منذ قليل مدينة إسطنبول التركية، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وأضاف مراسل روسيا اليوم،  أن مركز الزلزال في منطقة يالوڤا شرقي إسطنبول.

وفي الـ13 من ديسمبر، قالت مصادر إعلام تركية إن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية حينها، فإن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب مركزها مدينة الإصلاحية بقوة 3.9 عند الساعة 3:36 فجر يوم الأربعاء 13 ديسمبر وبلغ عمق الهزة 7 كم، وقد شعر سكان المدن المجاورة بالهزة.

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