مواطن: مصر أحبطت مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال أحد المواطنين ويدعى خالد السيد، إن ما يتعرض له شعب قطاع غزة والفلسطينين بشكل عام هو ظلم لا يمكن السكوت عليه، ومساندة أمريكا والدول الأوروبية للاحتلال الإسرائيلي ودعمه للقيام بهذه الأفعال المشينة يتنافي مع ما يدعوه من تحضر وما يرددونه حول الحرية وحقوق الإنسان.

وأضاف خلال تقرير مصور لـ"الدستور" لرصد أراء الشارع المصري حول ما يدور في فلسطين، أن مصر واعية للمخطط الذي كانت تعمل عليه إسرائيل للضغط على أهالي غزة للخروج من أراضيهم والتوجه نحو سيناء، حيث أن مصر وقفت لهذا المخطط ورفضته منذ اللحظة الأولى.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، وأن الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، وأن استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

كما حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".