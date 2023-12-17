الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة بغزة: الاحتلال اقتحم مستشفى العودة وقام بتعرية مديرها واقتادته لجهة غير معلومة

غزة
غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة وذلك بعد عدة أيام من حصارها وقصفها وقامت باحتجاز وتعرية كوادرها الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية.

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وأشار القدرة إلي أن قوات الاحتلال أبقت مدير مستشفى العودة رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وتابع القدرة "نخشي أن تقدم قوات الاحتلال على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان".

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كما طالب القدرة المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادرها والموجودين فيها.

 الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 18800

وسبق، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، يوم الأحد، إن حوالي 18800 فلسطيني– 70٪ منهم نساء وأطفال – لقوا حتفهم في غزة بين 7 أكتوبر و15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيًا و135 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.

أضافت الوزارة أن أكثر من 51100 شخص أصيبوا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتابعت الوزارة في تقريرها أن ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا في القطاع، وأن معدلات الإشغال ارتفعت إلى 206% في أقسام المرضى الداخليين و250% في وحدات العناية المركزة.

ويتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ توقف الهدنة الإنسانية، الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، إنها زارت تل أبيب للتأكيد على أهمية الاتفاق على "هدنة إنسانية جديدة". مع التعبير أيضًا عن تضامن فرنسا مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

الصحة غزة الإحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة قوات الاحتلال

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