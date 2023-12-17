70 % منهم نساء وأطفال.. الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 18800

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، يوم الأحد، إن حوالي 18800 فلسطيني– 70٪ منهم نساء وأطفال – لقوا حتفهم في غزة بين 7 أكتوبر و15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيًا و135 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 51100 شخص أصيبوا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتابعت الوزارة في تقريرها أن ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا في القطاع، وأن معدلات الإشغال ارتفعت إلى 206% في أقسام المرضى الداخليين و250% في وحدات العناية المركزة.

ويتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ توقف الهدنة الإنسانية، الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، إنها زارت تل أبيب للتأكيد على أهمية الاتفاق على "هدنة إنسانية جديدة". مع التعبير أيضًا عن تضامن فرنسا مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وقالت كولونا للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: “نحن بحاجة إلى العودة إلى هدنة دائمة– هدنة ستمكننا من العمل نحو وقف إطلاق النار الآن، والتحرك نحو وقف إنساني لإطلاق النار”.