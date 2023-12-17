رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

في تصريحات سياسية وأمنية، وضع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ، أعضاء مجلس الوزراء أمام حقائق وتأكيدات تاريخية، كاشفة عن صور متعددة الجهود في أبعادها الوطنية الأردنية والعربية والإسلامية والدولية، عدا عن الجهود الدبلوماسية والأممية مع المجتمع الدولي والدول الكبرى.

واستعرض الرئيس د. الخصاونة النشاط المستمر والدءوب الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، لحشد التأييد الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في قطاع غزة والتصعيد وعنف المستوطنين المدان والمرفوض بحق أهلنا في الضفة الغربية.

* ثوابت الأردن المعروفة الرافضة لأشكال التهجير.

وقال الخصاونة مؤكدا على ثوابت الأردن المعروفة الرافضة وبشكل كامل لخلق أي ظروف أو اشتراطات من شأنها أن تفضي وتنتج مناخات تؤدي أو تدفع أيا من أشقائنا وأهلنا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى خارج حدود الضفة والقطاع في أي نمط من أنماط التهجير.

وفي وصف قانوني، وفق الشرعية الدولية،، أشار إلى أن الأردن يرى أن الذي يكون بهذه الحالة "تهجيرا قسريا يشكل بذاته خرقا ماديا" ليس فقط للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنما أيضا خرق مادى لنصوص واضحة في اتفاقية السلام وغيرها.

.. وعلل الرئيس الخصاونة، بالقول إن المواقف الدولية واضحة إزاء رفض كل ما من شأنه أن يفضي إلى إنتاج ظروف تؤدي إلى جعل خيار التهجير خيارًا واردًا، مؤكدا أن هذه المواقف الدولية المعلنة شفهيا يجب أن تقرن بأعمال تبدأ بتوافقات ضرورية للوصول إلى وقف مستدام وثابت ودائم لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته: يسعى ويعمل الملك عبدالله الثاني للتأسيس له لنعود الى ما كان يشدد عليه دائما الأردن- ملكا وحكومة وشعبا- عبر سنوات ممتدة من أن هذه المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار والسلام لشعوبها ولدولها إلا عبر العمل الجاد والممنهج المحدد بسقوف زمنية لتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالقدس والمستوطنات واللاجئين والأمن والحدود، وفقا للمرجعيات الدولية المتوافق عليها وبما يلبي تماما المصالح الحيوية للمملكة الأردنية الهاشمية المتعلقة بهذه القضايا الجوهرية، وأن: هذا "موقف ثابت لا يصح فيه الأفهام" لأنه كالنهار والنهار لا يحتاج إلى دليل.

*الجيش العربي.. مسيرة الدولة الأردنية.. امتزاج الدم مع الأشقاء في فلسطين.

.. وفي تصريحات الرئيس الخصاونة، أعاد تذكير المجتمع الدولي بأن جيشنا العربي وكوادرنا الطبية عبر مسيرة الدولة الأردنية وتاريخها امتزجت دماؤهم بدماء أشقائنا في فلسطين في ملاحم ومعارك يعرفها الجميع وهذا الإرث ممتد ومستمر.

رئيس الوزراء الأردني قال، في إشارات واضحة إن الاصابات التي لحقت بعدد من كوادر المستشفى الأردني الميداني في تل الهوى بشمال غزة وهم يتعافون الآن ونتمنى لهم السلامة في إطار خدمة مستمرة يقدمها المستشفى لأهلنا في غزة منذ عام 2009 بالإضافة إلى مستشفى آخر يعمل ويقدم خدمات وأجرى عمليات للآلاف في خان يونس فضلا عن مستشفى أمر جلالة الملك بإرساله ويعمل في نابلس في الضفة الغربية، بالإضافة الى شريان الدعم والإسناد الذي نقدمه لأشقائنا في الضفة الغربية من هذا القدر الأردني الكريم شملت أدوية ومستلزمات صحية وطبية وقمح وحبوب وقوافل مساعدات وإنزالات بالطائرات لإيصال المساعدات للمستشفيات الميدانية في غزة وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تسير لدعم صمود الأشقاء خصوصا في هذه الظروف التي يرزحون تحتها بفعل استمرار هذا العدوان الغاشم الذي يتنافى ويخترق كل منظومة الأخلاق ومنظومة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.

* تحشيد الدعم للوصول الى وقف إطلاق نار مستدام.

.. ونبه الدكتور الخصاونة إلى أن مواقف المملكة والملك عبدالله الثاني - هي- هذا الموقف، وسنستمر به وفي تحشيد الدعم حوله للوصول الى وقف إطلاق نار مستدام ومن ثم العودة إلى عملية سياسية جادة محددة بسقوف زمنية نادى بها جلالة الملك دائما للوصول إلى تجسيد حل الدولتين الذي يؤسس لأمن واستقرار وسلام حقيقي وإطلاق الطاقات الكامنة لهذه المنطقة لتصبح منطقة ازدهار تدعم ركائز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين. رئيس الوزراء الأردني د. الخصاونة توقف أمام حكومته، إلى مسائل سياسية وصفها بأنها قد - صاحبت- ذلك في فترة من الفترات الكثير من الإرهاصات السلبية والتي تضمنت افتراءات ومتواليات من التشكيك أو التحريض على المواقف الشعبية والرسمية المتحدة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي لا يوجد بينها أي فوارق.

.. وأعاد التذكير، أنه تحدث عن هذه الأمور في مجلس النواب عندما رأينا أول إرهاصات هذا التحريض لبعض العناصر(..) وفي بعض التجمعات لتمارس عنفا باتجاه أجهزة الأمن والأجهزة الأمنية ومرتبات وكوادر الجيش، مؤكدا أن شعبنا وكما هو دأبه دوما يرتقي إلى مستوى الحدث والمسؤولية الوطنية ويدرك أن هذه الدعوات مغرضة تستهدف المساس بأمننا وسلمنا المجتمعي واقتصادنا ولم يسمح بأن تجر فئة قليلة ضالة البلاد الى أتون هذه الاتجاهات التي تستهدف بالمحصلة النهائية حالة الاستقرار الوطني في البلد.

* أوجه التشويه والتضليل والكذب.

د. الخصاونة قالها بكل مسئولية: سمعنا ونسمع الكثير من أوجه التشويه والتضليل والكذب عن نشاطات تجري في الأردن وعبر الأردن من شأنها أن توفر غطاء أو دعمًا لاستمرار آلة التقتيل التي تعمل بدأب وجدية على وقفها وندينها وقمنا بإجراءات تجاهها بما في ذلك استدعاء سفيرنا إلى عمان وهو موجود وطلبنا ألا يعود السفير الإسرائيلي إلى الأردن وغيرها من الإجراءات بما فيها قيادة جهد دولي أفضى إلى صدور قرارين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأسيس لوقف إطلاق نار إنساني مباشر في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية التي لا نزال نعمل عليها، وفق حقائق مهمة منها: