الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجمعة.. افتتاح 18 مسجدًا ما بين "إحلال وتجديد" بالمحافظات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبل منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 417 مسجدًا منها 322  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 22/ 12/ 2023 عدد (11439) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و613 مليون جنيه.

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وزير الأوقاف: لا نعلم دولة تخدم كتاب الله بصدق مثل مصر

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد أبو العمايم– قرية أبو العمايم– مركز بيلا
2. مسجد أبو سعيد الكبير – قرية أبو سعيد – مركز الرياض
3. مسجد بشلا الكبير – بشلا– الرياض غرب
مديرية أوقاف أسيوط
4. مسجد الرحمن – قرية ريفا - أسيوط
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد عبد الكريم عويس –نديبة– مركز دمنهور
6. مسجد الجنبيهي القبلي – المنشية الإبراهيمية – مركز دمنهور
مديرية أوقاف الجيزة
7. مسجد الشرقي أبو العباس - العياط
8. مسجد الرحمن – الجبانة – مدينة 6 أكتوبر 
مديرية أوقاف المنوفية
9. مسجد عطعوط - المنقدي - أشمون
10. مسجد النصر – العراقية – الشهداء 
مديرية أوقاف الفيوم
11. مسجد السلام – كفور النيل – مركز الفيوم شمال
12. مسجد الرحمن – عزبة اليوزباشي – طامية 
مديرية أوقاف بني سويف
13. مسجد عمر بن الخطاب- عزبة محمد خالد – أطواب - الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية 
14. مسجد البساينة– عزبة البساينة– رضوان أبو كبير 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. مسجد الكبير – الحي – الصف 
مديرية أوقاف الأقصر
2. مسجد الكبير - الرياينة - أرمنت 
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد خالد بن الوليد – الشيخ ركاب – الجبلاو - مركزقنا
4. مسجد العتيق – الصالحية - قنا

وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد مسجد أبو العمايم مديرية أوقاف قنا مديرية أوقاف الجيزة

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