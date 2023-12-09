السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: لا نعلم دولة تخدم كتاب الله بصدق مثل مصر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: لا نعلم دولة في العالم تقوم بصدق على خدمة كتاب الله عز وجل وتهتم بالفكر، مثل مصر.

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وزير الأوقاف: أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم بعهد الرئيس السيسي


وأضاف الوزير، خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، أنه تم عقد ٢١٩ ألف مقرأة للقرآن الكريم عقدت بالمساجد و١٠٢ ألف حلقة تحفيظ خلال عام ٢٠٢٣، وختم القرآن الكريم مرتين بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وأشار إلى أنه سيتم ختم قراءة القرآن الكريم برواية ورش وكتاب الموطأ على هامش انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٧ من ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أن برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم" سيتم إطلاقه في خمسة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة كتاب الله مقرأة للقرآن الكريم ختم القرآن الكريم رواية ورش كتاب الموطأ حصن طفلك بالقرآن الكريم

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