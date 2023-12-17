الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار هذا المساء: بعد تخطيه 3000 جنيه.. هل يرتفع سعر الذهب؟.. "السيسي" يعرب عن تمنياته لأمير الكويت الجديد بالتوفيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم الأحد ما بين أخبار سياسية واقتصادية واجتماعية، وثقافية، وعالمية، وفى هذا السياق ينشر «الدستور» أبرز أخبار هذا المساء.

 

ياسمين عبدالعزيز تهنئ أحمد العوضى بفيلمه الجديد

بعد تخطيه 3000 جنيه.. هل يرتفع سعر الذهب أم ينخفض؟

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توقعاته لسعر الذهب الفترة المقبلة بعد تخطيه الـ3 آلاف جنيه لجرام الذهب عيار 24، للمزيد اضغط هنا.

السيسى يعرب عن تمنياته لأمير الكويت الجديد بالتوفيق والسداد فى استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تمنياته لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد، للمزيد اضغط هنا.

 

المدير الإقليمي للصحة العالمية يحذر من الوضع المأساوي بالقطاع الصحي بغزة

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن الوضع الصحي في غزة مأساوي ويزداد سواء، مؤكدًا أن هناك انهيار تام في الخدمات الصحية المقدمة، للمزيد اضغط هنا.

القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف منزلًا به عدد من النازحين بحى الزيتون

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية مازالت تُلقي قذائفها على المناطق الشمالية بغزة، كما تركزت على المنطقة الشرقية بخان يونس، للمزيد اضغط هنا.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع حماية شواطئ الإسكندرية وتوسعة الكورنيش

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، بحضور الدكتور عاصم الجزار، للمزيد اضغط هنا.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

مع الانتهاء من فرز الأصوات وانتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة يحرص المواطنين على معرفة موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 عبر جوجل، وذلك طبقا  للجدول الزمني المعلن مسبقا من أجل إجراء انتخابات الرئاسة من خلال الهيئة،للمزيد اضغط هنا.

الذهب الكويت السيسي الاتحاد العام للغرف التجارية المدير الإقليمي للصحة العالمية ي

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